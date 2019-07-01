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    Грузія відкликала свого посла в Україні

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    <p>Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року</p> - Грузія відкликала свого посла в Україні

    Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року

    На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури

    МЗС Грузії відкликало Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.

    Повідомлення про це, за розпорядженням президента, посол отримав 1 липня, пише Грузія-онлайн.

    Причина відкликання посла невідома. Разом з Думбадзе будуть замінені ще кілька дипломатів.

    Зазначається, що на місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

    Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

    Нагадаємо, у столиці Грузії Тбілісі в суботу, 29 червня, опозиційні партії та громадські активісти вийшли на «Марш свободи», на якому вимагали відставки голови Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія.

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