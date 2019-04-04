Грузія закупила ракетні комплекси Javelin і готується модернізувати оборонний комплекс



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Зазначимо, що президент України доручив міністру оборони прискорити переговори щодо закупівлі у США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin

Грузія отримала партію американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив міністр оборони Грузії Леван Ізорія під час виступу в парламенті, пише «Сегодня».

«Ми почали закуповувати сучасну протитанкову систему. Я хочу заявити з цієї високої трибуни, що ми вже повністю закупили систему Javelin і вона доставлена до Грузії в повному обсязі. Ми також виділили цього року 23 млн ларі й аналогічна сума була виділена США для ремонту та модернізації гелікоптерів. Це приблизно 50 млн ларі», - заявив Леван Ізорія.

Варто зазначити, що президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі у США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як повідомлялось, Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що санкції проти Росії будуть періодично посилюватися, якщо тривала окупація Криму та її агресивні дії Росії проти України не будуть зупинені.

Нагадаємо, що відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

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