Турецькі льотчики продовжують тренуватися на винищувачах F-35A



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Винищувачі F-35A

Анкара отримала 2 винищувачі F-35A в 2018 році

Речник Пентагону підполковник Майк Андерс заявив про те, що турецькі льотчики продовжують тренуватися на винищувачах F-35A на авіабазі в штаті Аризона. Про це повідомляє ресурс Air Force Times.

Перші турецькі льотчики почали проходити підготовку на базі Люк в березні 2018 року. Після цього на базу надійшли перші два винищувачі F-35A. На сьогодні турецькі льотчики пройшли повний курс підготовки і можуть виступати в якості інструкторів.

Паралельно із цим підполковник Андерс повторив тезу про те, що Вашингтон непокоїть можливість збору інформації про винищувач п’ятого покоління F-35 у випадку, якщо Туреччина отримає російські системи ППО С-400.

Раніше повідомлялося, що Японія і Республіка Корея активно опановують новітні винищувачі F-35.

Як відомо, США припинили співпрацю з Туреччиною щодо винищувачів F-35 через угоду з РФ.

Раніше у Пентагоні заявили, що переорієнтація Туреччини, яка є членом НАТО, на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської системи ПРО Patriot, а також надсучасних літаків F-35.

Нагадаємо міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року.

Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.