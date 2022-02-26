Хакери Anonymous оголосили війну Путіну (відео)

Хакери закликали всіх членів Anonymous «заткнути рота Володимиру Путіну його ж брудними грошима»

Хакери з міжнародної групи Anonymous випустили своє звернення до Володимира Путіна.

На відео сказано, що хакери чекали на відповідь від російської влади після вчорашньої атаки на Міністерство оборони Росії, але ті вирішили їх проігнорувати.

Тепер хакери мають намір здійснюватися кібератаки на російський уряд. Головною метою є розкриття всіх секретів Володимира Путіна.

«Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018 році наша група зламала сайт «Роскомнагляду»? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі і тепер ця база у вільному доступі у твіттері Ваша недавня спроба загрожувати Фінляндії та Швеції – сором. Ви загрожували цим країнам, якщо вони вступлять до НАТО», – наголосили Anonymous.

Також хакери повідомили, що мають намір опублікувати те, що ховалося роками. Anonymous пригрозили, що ця інформація стане нищівним ударом для Путіна та його «корумпованих маріонеток».

«Це лише питання часу, коли ми виявимо бруд, який ви намагаєтеся приховати від суспільства, якому підло брешете. Ми покажемо кожен скелет у шафі. Зараз ми вимагаємо відновити права українського народу та піти у відставку», – йдеться у відео.

Нагадаємо, хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.