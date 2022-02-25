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    У Тель-Авіві громадяни Росії спалюють свої паспорти (відео)

    У Тель-Авіві громадяни Росії спалюють свої паспорти (відео)
    фото скріншот відео

    У Тель-Авіві біля посольства РФ пройшла акція

    Біля консульства країни-окупанта у Тель-Авіві громадяни Росії влаштували акцію. Люди спалюють свої паспорти на знак підтримки України. Відповідне відео з’явилося в одному з Телеграм-каналів.

    «Біля консульства РФ у Тель-Авіві громадяни РФ спалюють свої паспорти на знак підтримки України», − йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України.

    Нагадаємо, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну. Як повідомлялося, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.

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    Теги: ЄС Росія США Ізраїль війна паспорт українці
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    У Тель-Авіві громадяни Росії спалюють свої паспорти (відео)