Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних

Хакери Anonymous зламали та виклали у вільний доступ базу даних сайту міноборони Росії

У базі даних містяться телефони, мейли та імена працівників міністерства

Хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

«Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії», – йдеться у повідомленні.

У базі даних містяться телефони, мейли та імена працівників міністерства.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website mil[.]ru .



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV — Anonymous TV (@YourAnonTV) February 25, 2022

Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.