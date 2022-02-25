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    Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних

    Хакери Anonymous зламали та виклали у вільний доступ базу даних сайту міноборони Росії - Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних
    Хакери Anonymous зламали та виклали у вільний доступ базу даних сайту міноборони Росії
    фото з відкритих джерел

    У базі даних містяться телефони, мейли та імена працівників міністерства

    Хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

    «Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії», – йдеться у повідомленні.

    У базі даних містяться телефони, мейли та імена працівників міністерства.

    Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

    Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

    До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.

    Теги: Міноборони Міноборони РФ Twitter
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    Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних