«Придумайте щось». Заплакана Олена Кравець звернулась до російських колег по КВК

«Все може погано скінчитися – у першу чергу, для вас»

Популярна українська акторка, зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець записала відеозвернення до своїх колег із Росії з проханням зупинити війну в Україні, яку розв'язав їхній президент Володимир Путін. Вона переконана, що КВНники мають усі можливості, щоб «переписати хід цієї гри».

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Відео Кравець опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість під час монологу плакала і виглядала дуже втомленою. Акторка закликала росіян не мовчати та розповідати людям правду про звірства російської армії в Україні. «Чуваки, будь ласка, включіться! Вас дуже багато. Але нам усім зараз взагалі не до сміху», – підсумувала вона.

При цьому Кравець у пості відзначила таких російських зірок шоу-бізнесу: Гаріка Харламова, Івана Урганта, Семена Слєпакова, Гаріка Мартіросяна та інших.

Нижче наводимо повний текст звернення Олени Кравець: «КВНники з Росії! Ви знаєте нашу команду, ви знаєте нашого президента. Ми з вами не раз схрещували шпаги на сценах. Хлопці, дивіться. Сьогодні вже не смішно. Сьогодні гра змінюється щохвилини. Пам'ятайте, коли ми грали в КВН, нам іноді доводилося переписувати «домашку» чи візитку за ніч. Хлопці, ви ще маєте час переписати хід цієї гри. У вас велика багатомільйонна аудиторія. Придумайте щось, бо все може погано скінчитися - у першу чергу, для вас. Все до того йде».