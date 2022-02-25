Хакери оголосили війну Росії: сайт Кремля не працює

Anonymous також зламали сайт міноборони РФ

Після того, як хакери міжнародної групи Anonymous оголосили війну Росії за її агресію проти України, низка державні сайти РФ «лягли».

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Перш за все хакери обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today. Так само втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України.

Нагадаємо, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну. Як повідомлялося, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.