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    Хакери атакували сайт Європейського суду з прав людини

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    Після оприлюднення 22 грудня рішення у справі &laquo;Демітрас проти Туреччини&raquo; вебсайт Європейського суду з прав людини став об&rsquo;єктом масштабної кібератаки, - ЄСПЛ - Хакери атакували сайт Європейського суду з прав людини
    Після оприлюднення 22 грудня рішення у справі «Демітрас проти Туреччини» вебсайт Європейського суду з прав людини став об’єктом масштабної кібератаки, - ЄСПЛ
    Фото з відкритих джерел

    Суд докладає усіх зусиль для подолання наслідків кібератаки

    Сайт Європейського суду з прав людини зазнав кібератаки. Про це Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі Суду.

    «Після оприлюднення 22 грудня рішення у справі «Демітрас проти Туреччини» вебсайт Європейського суду з прав людини став об’єктом масштабної кібератаки, що спричинило його тимчасову недоступність», ─ зазначили в ЄСПЛ.

    Зазначається, що у Суді докладають усіх зусиль для подолання наслідків кібератаки.

    Нагадаємо, 17 грудня хакери здійснили атаку на мережі секретаріату Уповноваженого з захисту державної мови. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

    Нещодавно в СБУ заявили, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.

    Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структуриЗгідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

    Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

    Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

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    Теги: СБУ США кібератака ЄСПЛ хакер
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