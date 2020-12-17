Хакери атакували сайт мовного омбудсмена

«Це - чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає»

Хакери здійснили атаку на мережі секретаріату Уповноваженого з захисту державної мови. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого з захисту державної мови на своїй сторінці у Facebook.

«На комп'ютерні системи нашого Секретаріату зловмисниками була здійснена кібератака з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури та вивести їх з ладу», - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що атака була оперативно припинена силами ІТ-фахівців секретаріату.

У секретаріаті вважають це не просто спробою пошкодити пристрої, а атакою на українську мову і тих, хто її захищає. За словами пресслужби, це спроба паралізувати діяльність, але у відомстві здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади.

Нещодавно в СБУ заявили, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.

Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.