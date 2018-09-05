Handelsblatt: «Північний потік - 2» опинився у серйозній небезпеці



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«Північний потік - 2»: У найближчі тижні в Вашингтоні має розпочатися обговорення нових санкційних планів

Німецьке видання: «Північний потік - 2» для американців - як кістка в горлі

Компанії, пов'язані з «Північним потоком - 2», - в нерішучості, стверджує Девід Тесслер, американський фахівець з торговельних бар'єрів. Минулого тижня з'явилися повідомлення, що німецький енергетичний концерн «Юніпер» (Uniper), який бере участь у фінансуванні балтійського газопроводу «Північний потік - 2», нібито збирається покинути проект, пише Handelsblatt.

Висловлювання фінансового директора «Юніпер» Крістофера Дельбрюка, що його компанія не може «наражатися на ризик реально потрапити під американські санкції», було витлумачено як початок виходу компанії з «Північного потоку - 2». Але з точки зору керівництва компанії, це явна помилкова інтерпретація, яка відображає знервовану атмосферу навколо дебатів про санкції.

«Юніпер» залишиться одним з фінансових партнерів цього проекту, ми, як і раніше, повністю його підтримуємо», - заявив Дельбрюк, відреагувавши на спекуляції про вихід компанії з підприємства. Однак далі член правління компанії додав, що спостерігає за останніми санкціями в світовій політиці «з крайньою заклопотаністю».

У статті йдеться: те, що «Північний потік - 2» для американців - як кістка в горлі, добре відомо компаніям, що просувають проект. У серпні минулого року здавалося, що американці близькі до того, щоб покласти край газопроводу, який повинен буде поставляти російський природний газ на відстань в 1200 кілометрів по дну Балтійського моря. До списку санкцій США повинні були потрапити всі компанії, які співпрацюють з росіянами при будівництві газопроводу або навіть просто при його експлуатації. І тільки правозастосовчі норми, прийняті слідом за законом в жовтні, позбавили закон його сили: під нього не потрапляли проекти, розпочаті до набрання чинності законом, в тому числі і «Північний потік - 2».

Здавалося, що пролунав сигнал відбою. Але це була ілюзія. У найближчі тижні в Вашингтоні має розпочатися обговорення нових санкційних планів. «Особливо уважно тутешні економісти стежать за «Актом щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля», спільно із внесеними декількома сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Він націлений насамперед на російський фінансовий сектор», - підкреслює видання.