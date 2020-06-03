На коронавірус хворіють 50 прикордонників, за минулу добу – два нових випадки



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Минулої доби підтверджено два нові випадки Covid-19 серед прикордонників

Перебувають на самоізоляції 68 прикордонників, які контактували з хворими

Ще двоє українських прикордонників захворіли на Covid-19, загалом хворіють вже 50 осіб. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

«Станом на 3 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 50 позитивних тестів на Covid-19. Зокрема, минулої доби підтверджено два нові випадки інфікування у Донецькій та Волинській областях», — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 29, ще 21 особа продовжує лікуватися — 5 стаціонарно та 16 — амбулаторно.

Під контролем медиків залишаються 68 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 3 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.