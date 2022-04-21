Херсонщина: омбудсмен повідомила, коли росіяни проведуть фейковий референдум

Після нелегітимного референдуму про сепарацію області від України рашисти хочуть змусити чоловіків зі зброю виступити проти ЗСУ

Російські військові планують провести у Херсонській області фейковий референдум 27 квітня. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

З її словами, окупанти із Росії хочуть прискорити проведення фейкового референдуму на Херсонщині, щоб оголосити про утворення там ще однієї «народної республіки».

Зараз російські військові активізували підготовку до відповідних заходів. Так, у селі Золота Балка представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що «зелених коридорів» більше не буде.Також людям виїжджати за межі населеного пункту.

Крім того, рашисти вдаються до терору, щоб змусити українців на Херсонщині «проголосувати» за сепарацію від України.

За час окупації регіону, за даними Національної поліції України, військові РФ позбавили волі та захопили у заручники 76 громадян України.

«Після утворення так званої ХНР загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною», – додала Денісова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни готуються окупувати всю Запорізьку область.

Російські військові уже користуються печатками, які свідчать про наміри окупувати увесь регіон.