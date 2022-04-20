Росіяни готуються окупувати всю Запорізьку область – радник мера Маріуполя

Російські військові уже користуються печатками, які свідчать про наміри окупувати усю Запорізьку область

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав доказ того, що росіяни планують повністю окупувати Запорізьку область. Світлину він опублікував у власному Telegram-каналі.

Радник мера розповів що йому до рук потрапила перепустка, яку видають в Бердянську для автівок.

На документі чітко видно російську мокру печатку. На штампі зазначено, що РФ встановила у Бердянську військово-цивільну адміністрацію. Також дивлячись на штамп, можна зрозуміти, що у Запорізькій області Росія теж мріє встановити свою юрисдикцію.

«Як можете побачити на штампі, окупанти не грають в якусь там БНР, а прямо визнають окупацію. Принаймні, де-юре. Більш того, судячи за все штамп м'яко натякає на плани окупації всієї області», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, дещо раніше російські військові провели «референдум» у Запорізькій області.

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