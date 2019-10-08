Херсонські депутати виступили проти «формули Штайнмайєра»



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Херсонська міськрада звернулася до Володимира Зеленського та Ради

У зверненні наголошується, що «за жодних умов» не можна допустити надання особливого статусу окупованим територіям

Міська рада Херсона ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради через «формулу Штайнмаєра».

Про це повідомляє «Укрінформ».

Відповідне рішення підтримали 28 депутатів, шість утрималися.

Так, у зверненні наголошується, що «за жодних умов» не можна допустити надання особливого статусу окупованим територіям.

«Ні за т. зв. «формулою Штайнмаєра», ні шляхом внесення змін до законодавства України», — йдеться у документі.

Крім того, на думку місцевих депутатів, вибори в органи місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області потрібно проводити тільки після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортізації всього населення.

Раніше Хмельницька облрада закликала президента і Раду не допустити реалізації «формули Штайнмаєра».

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмайєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».