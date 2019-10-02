Опубліковано повний текст «формули Штайнмайєра» документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нормандська четвірка Колаж: 24 канал

Документ підписав представник України в ТКГ Леонід Кучма

У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Документ показав на своїй сторінці в Facebook журналіст Валерій Калниш.

Зокрема, цей лист на ім'я посередника на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі від ОБСЄ Мартіна Сайдіка. У ньому учасники дали згоду на імплементацію «формули Штайнмайєра».

Лист підписаний представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. Аналогічні документи підписали представники терористів «ДНР» і «ЛНР», а також представник РФ Борис Гризлов і сам посередник від ОБСЄ.

«Власне, про це і говорив Сайдік, коли повідомляв на пресконференції про листи. Тобто, кожна зі сторіну ТКГ надіслала свій, узгоджений з усіма сторонами текст на ім'я Сайдіка, при цьому немає підписів усіх учасників під одним документом», – пояснив Калниш.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.