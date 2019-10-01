Зеленський скликав екстрений брифінг



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Президент Володимир Зеленський скликав терміновий брифінг на Банковій

Офіс президента не уточнив в анонсі, у зв’язку з чим скликається брифінг

Сьогодні, 1 жовтня, в Офісі президента на вулиці Банковій о 19:00 розпочався брифінг Володимира Зеленського.





Про початок брифінгу стало відомо лише годину тому, коли у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 1 жовтня українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.

Також зазначимо, що Офіс президента, анонсуючи терміновий брифінг, не вказав теми зустрічі з пресою.