  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінські перемовини: у Зеленського вже кажуть, що ніхто нічого не підписував – «просто погодилися»

    • Розсилка
    <p>&laquo;Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував&raquo;, - заявив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко</p> - Мінські перемовини: у Зеленського вже кажуть, що ніхто нічого не підписував – «просто погодилися»

    «Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував», - заявив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

    За словами Яременка, Україна не поступається «ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості»

    Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Про це Яременко повідомив 2 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

    «Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів. Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень «про особливості....» до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після», - зазначив нардеп.

    Він зауважив, що «усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається)».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

    Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

    Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

    Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.

    Читайте також:

    Читайте також
    Нормандська четвірка окупанти бойовики на Донбасі Верховна Рада вибори Мінські угоди Путін Леонід Кучма ОРДЛО Володимир Зеленський Україна Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ