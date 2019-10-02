Мінські перемовини: у Зеленського вже кажуть, що ніхто нічого не підписував – «просто погодилися»



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«Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував», - заявив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко

За словами Яременка, Україна не поступається «ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості»

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Про це Яременко повідомив 2 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

«Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів. Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень «про особливості....» до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після», - зазначив нардеп.

Він зауважив, що «усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається)».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.