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    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського

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    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського

    Промова президента нагадали українцям про російських диктаторів Леніна і Путіна

    Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні розповідав дітям про боротьбу із коронавірусом, будівництво доріг та мостів і ситуацію на Донбасі. Однак, такий формат спілкування з аудиторією прийшов до смаку не всім.

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    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського
    Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського

    Зокрема, в мережі промова президента нагадали українцям про російських диктаторів Леніна і Путіна. Вони також полюбляли, а Путін практикує це і донині, спілкуватися з дітьми на публіці.

    До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

    Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Зеленський також заявив, що хотів би написати «Крим - Україна» не в інтернеті, а на піску в Ялті». За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».

    Теги: Крим Донбас діти Путін Володимир Зеленський
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