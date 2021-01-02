Президент бере приклад з диктаторів? Як жартують з новорічного звернення Зеленського

Промова президента нагадали українцям про російських диктаторів Леніна і Путіна

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні розповідав дітям про боротьбу із коронавірусом, будівництво доріг та мостів і ситуацію на Донбасі. Однак, такий формат спілкування з аудиторією прийшов до смаку не всім.

Зокрема, в мережі промова президента нагадали українцям про російських диктаторів Леніна і Путіна. Вони також полюбляли, а Путін практикує це і донині, спілкуватися з дітьми на публіці.

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Зеленський також заявив, що хотів би написати «Крим - Україна» не в інтернеті, а на піску в Ялті». За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».