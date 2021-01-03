Новорічне привітання Зеленського: навіщо вкрали слоган Януковича?

Цільова аудиторія цього ролика – ті умовні 17%, які все ще підтримують Зеленського. Їм це сподобалося, бо це красівєнько.

Зеленський своїм новорічним привітанням попав виключно в свою цільову аудиторію, і працює тільки на утримання свого електорату. Саме з цієї точки зору треба дивитися на цей ролик.

За останню добу написано дуже багато про це привітання і я хотів би лише звернути увагу на кілька речей, які чомусь більшість експертів не помітила

1. В офісі президента щасливі, що викликали обговорення цим фільмиком. Вони вважають, що попали в точку, якщо так багато говорять про ролик Зеленського, а не про ролик Порошенка. Насправді головна ціль цього ролика – не донести якісь месиджі, а викликати обговорення і застовбити за собою єдину фразу: «Він же старається і навіть щось робить». Це насправді, основа всієї політичної гри команди Зеленського. І саме на цьому будується весь його піар.

2. Цей ролик не можна аналізувати з точки зору політології. Це якісний хороший фільмик, без будь-яких посилів, окрім того, який вказаний вище. Єдине, на що варто звернути увагу – це вкрадена в Януковича фраза про те, що дороги і мости залишаються. Тільки в 2012 році це звучало: «чемпіонати проходять, а досягнення залишаються».

в 2012 році це звучало: «чемпіонати проходять, а досягнення залишаються»

3. В цьому ролику немає зашитих скритих смислів. Там нема чого аналізувати взагалі: Зеленський сказав тільки те, що лежить на поверхні і те, що він говорить весь час: про дороги, про лікарів, про 5-7-9. Там немає ніякої візії чи чогось про майбутнє. І причина тут банальна – ну немає у влади ні планів А, ні планів Б.

4. Цільова аудиторія цього ролика – ті умовні 17%, які все ще підтримують Зеленського. Їм це сподобалося, бо це красівєнько. Зеленський капсулюється в цій аудиторії. І це поганий знак для всіх нас: політики працюють не на всю країну, а тільки на свою аудиторію.

5. Окремо треба зупинитися на темі Ірану і збитого літака. Звання Героя України для льотчиків і окрема згадка в новорічному привітанні показує одне: тема Оману для Зеленського досі не закритий гештальт і досі є його психологічною больовою точкою.

Одним словом, я закликаю всіх перестати аналізувати це звернення: в ньому немає нічого такого, що потрібно аналізувати.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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