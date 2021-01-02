Зеленський планує поїхати в азійське турне у 2021 році

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати країни Азії у 2021 році

Скільки країн планує відвідати президент України – поки невідомо

Офіс президента планує азійське турне президента України Володимира Зеленського на другу половину 2021 року. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква у своїй статті для «Дзеркала тижня».

«Маємо чимало економічних інтересів у (вочевидь, у Південній – ред.) Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі – це і будуть основні напрямки зазначеного турне», – зазначив він.

Крім того, заступник голови ОП зазначив, що «у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці».

«Передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції. Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні», – написав Жовква.

Нагадаємо, що Офіс президента анонсував візит до України новообраної президентки Молдови Маї Санду. Він відбудеться вже 12 січня, тобто перший закордонний візит Санду буде саме до України.

Жовква додав, що у першій половині 2021 року до України з візитом має приїхати президент Франції Еммануель Макрон.

Також ОП очікує на візит прем’єра Італії Джузеппе Конте цього року.