  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Морози, сніг та різке потепління. Синоптики дали прогноз погоди на увесь тиждень (карта)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12&deg; - Морози, сніг та різке потепління. Синоптики дали прогноз погоди на увесь тиждень (карта)

    На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    12 березня всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг

    Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.

    У середу, 10 березня, в центральних областях трохи потеплішає: температура підвищиться до +2°. У західних областях опади у вигляді снігу поширяться на Хмельницький, Вінницю, Івано-Франківськ, Чернівці і дійдуть до Житомира.

    Погода 10 березня
    Погода 10 березня

    У четвер, 11 березня, опади припиняться і денного "плюса" стане набагато більше: негативні значення температури вдень залишаться тільки на півночі. Найтепліше буде в Одесі та Миколаєві: тут температура підвищиться до +4°.

    Погода 11 березня
    Погода 11 березня

    У п'ятницю, 12 березня, всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.

    Погода 12 березня
    Погода 12 березня

    На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю – західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.

    Прогноз погоди на 13 березня
    Прогноз погоди на 13 березня

    На вихідні здебільшого буде сонячно.

    Прогноз погоди на 14 березня
    Прогноз погоди на 14 березня

    Синоптикиня Наталка Діденко також запевнила, що потепління прийде в Україну наприкінці тижня.

    «У середу значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому опади якісь суттєві не очікуються. Вітер буде з північного сходу, помірний. Найближча ніч – холодна, -5–10 градусів, на північному сході та Півночі місцями -10–15 градусів. Завтра вдень передбачається від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів. У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5–8 градусів, вдень 0–2 градуси морозу», – розповіла вона.
    У вівторок, 9 березня, в Україні опадів не прогнозують. У центральних областях повсюди буде сухо, сонячно, проте холодно. Вночі до 5-8 градусів морозу, вдень близько нуля. Найтепліше буде на Закарпатті. Там температура повітря прогріється до +6 градусів. Опадів не передбачається.
    В Україні 9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води. У зв'язку з циму Волинській області можливі підтоплення.
    Теги: вихідні прогноз погоди снігопад повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies