Морози, сніг та різке потепління. Синоптики дали прогноз погоди на увесь тиждень (карта)

На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°

12 березня всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг

Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.

У середу, 10 березня, в центральних областях трохи потеплішає: температура підвищиться до +2°. У західних областях опади у вигляді снігу поширяться на Хмельницький, Вінницю, Івано-Франківськ, Чернівці і дійдуть до Житомира.

Погода 10 березня

У четвер, 11 березня, опади припиняться і денного "плюса" стане набагато більше: негативні значення температури вдень залишаться тільки на півночі. Найтепліше буде в Одесі та Миколаєві: тут температура підвищиться до +4°.

Погода 11 березня

У п'ятницю, 12 березня, всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.

Погода 12 березня

На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю – західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.

Прогноз погоди на 13 березня

На вихідні здебільшого буде сонячно.

Прогноз погоди на 14 березня

Синоптикиня Наталка Діденко також запевнила, що потепління прийде в Україну наприкінці тижня.