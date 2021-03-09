Укргідрометцентр попередив, як лютневі морози вплинуть на врожай

Снігопади вплинуть на врожай яблук та винограду

Лютневі морози, що іноді опускалися до 25-29 градусів морозу в деяких областях України, пошкодили плодові дерева і виноград, але не торкнулися озимих зернових. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що протягом лютого озимі культури перебували в стані зимового спокою. Їхня зимівля проходила задовільно.

«Суттєвої зрідженості озимого жита, озимого ячменю, озимого ріпаку та багаторічних трав не виявлено. Після зниження мінімальної температури повітря до мінус 20–25 градусів, а в Сумській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Київській, Харківській і Чернігівській областях до мінус 26–29 градусів, було відзначено пошкодження нирок плодових дерев (абрикоса, сливи, груші, яблуні) і винограду», – йдеться в повідомленні.

Раніше еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що снігопади добре вплинуть на врожай. Експерт прогнозує високий урожай пшениці цього року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн.

Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.

Нагадаємо, з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

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