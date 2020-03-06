Окупанти відреагували на заяву Шмигаля про постачання води у Крим



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Представник окупаційної «влади» потішився «зміні тональності офіційних осіб України, яка поступово йде в бік потепління і нормалізації відносин із Кримом»

Окупаційна «влада» Криму не радить людям на півострові розраховувати на постачання води з материкової частини України, але втішена заявами нової української влади.

Про це заявив так званий віцеспікер кримського парламенту Володимир Бобков, передає «РИА Новости».

«Не варто нам у розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем’єра-міністра про постачання води до Криму як територію України», – сказав він.

«Поки в мене є абсолютна впевненість, що далі якихось точкових заяв справа не піде. Ми прекрасно розуміємо, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією», – додав він.

Водночас представник окупаційної «влади» потішився «зміні тональності офіційних осіб, яка поступово йде в бік потепління і нормалізації відносин із Кримом».

«Ще три-чотири роки тому було складно собі навіть уявити, щоб взагалі хтось заїкнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України. Але поки говорити, що стався якийсь кардинальний прорив, ще не варто», – сказав Бобков.

Нагадаємо, раніше під час ток-шоу прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Згодом прем'єр скорегував свої слова щодо водопостачання до анексованого Криму, вказавши, що Кабінет міністрів України не зможе постачати воду в Крим, доки півострів не буде повернений до складу України.

Заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль «поки не в контексті Криму», а позиція постпредства незмінна – жодної води до Криму до повної деокупації півострова.