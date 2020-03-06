Шмигаль прояснив свою скандальну заяву про подачу води в окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні ввечері Денис Шмигаль говорив про «гуманітарну катастрофу» у разі відсутності подачі води в Крим

Глава уряду визнав, що з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази Росії неможливо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив свою заяву про необхідність подачі води з окупований Росією Крим.

За словами, глави уряду, формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим.

«В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них», - написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Він також визнав, що з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази Росії неможливо.

«Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України», - резюмував новопризначений прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, у четвер ввечері в ефірі програми «Право на владу» Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна.

«Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям», - сказав прем'єр-міністр

До слова, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає катастрофою заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подання води в Крим.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.