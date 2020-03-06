Шмигаль розповів, як підбирають міністрів на вакантні посади



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Дмитра Шмигала призначили прем'єр - міністром 4 березня

У Кабміні готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісних кандидатів, – прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час добору кандидатур на міністрів «питання якості превалює над питанням швидкості». Про це прем’єр сказав у ефірі телеканалу «1+1».

Шмигаль зазначив, що в Кабміні готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісних кандидатів.

«Якщо ми витратимо ще тиждень на підбір міністрів на ці відповідальні напрямки, я думаю, країна від цього виграє. Ми – це відповідальна партія, президент і я, як прем'єр-міністр. Кінцеве рішення за мною, але я раджуся. Є ціла команда, яка над цим працює», – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.