Шмигаль вважає, що треба подавати воду в Крим, бо буде «гуманітарна катастрофа»



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На думку нового прем'єра України, питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом

«Ми не можемо не давати воду українцям», - сказав прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна.

Про це Шмигаль заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+ 1» у четвер ввечері.

«Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи ... Ми не перекриємо воду для українців ... ми не можемо не давати воду українцям», - сказав прем'єр-міністр

Він додав, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає катастрофою заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подання води в Крим.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.