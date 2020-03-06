«Шмигаль поки не в контексті». У представництві президента в Криму відреагували на скандальну заяву прем’єра



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Росія, як окупант, має сама забезпечувати гуманітарні потреби населення на окупованій території, водою тощо

Ташева обіцяє брифити весь новопризначений уряд щодо кримських питань, зокрема води

Заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль «поки не у контексті Криму», а позиція постпредства незмінна - жодної води до Криму до повної деокупації півострова. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

«Так, позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога», - наголосила Ташева.

Також вона відзначила, що дискусія про турботу про громадян і т.д. не вперше точиться. «Причини дві - 1) російський наратив; 2) відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатні знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з нашими ж громадянами, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо гроші в РФ звільняться для посилення військових та силовиків, не буду передічувати всіх причин)», - додала Ташева.

«Впевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води», - відзначила вона.

Також Ташева вказала, що їй «уже почали закидати моє твердження про те, що якщо воду в Крим вирішать давати (сформоване рішення) - я подам у відставку. Подам, як, впевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи роботи».

«Але (!) рішення такого по воді нема, зі свого боку ми донесемо позицію щодо води, та інших принципових питань по Криму», - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше під час ток-шоу прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Згодом прем'єр скорегував свої слова щодо водопостачання до анексованого Криму, вказавши, що Кабінет міністрів України не зможе займатись водопостачанням в Крим до моменту, поки півострів не буде повернений до складу України.