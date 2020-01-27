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    Холодницький пояснив, чому екснардепа Микитася не випустили з України

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    20 січня правоохоронці&nbsp;зняли Максима Микитася з рейсу до Великої Британії - Холодницький пояснив, чому екснардепа Микитася не випустили з України
    20 січня правоохоронці зняли Максима Микитася з рейсу до Великої Британії

    Микитась заявив, що їде на лікування в Лондон, але прокурори засумнівалися у правдивості цієї інформації

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, чому екснародного депутата Максима Микитася зняли з літака і не випустили із країни, хоча у нього був дозвіл на виїзд.

    «Перед виїздом ми отримали оперативну інформацію про те, що суть і мета поїздки, можливо, не відповідає заявленим, тому мною було прийнято рішення про скасування дозволу», - зазначив Холодницький в ефірі програми «Факти тижня» на телеканалі ICTV.

    За словами глави САП, Микитась заявив, що їде на лікування в Лондон, але прокурори засумнівалися у правдивості цієї інформації.

    «Є якісь терміни для лікування, за три-чотири дні, на які давався дозвіл, це неможливо», - додав Холодницький.

    Як повідомлялось, 20 січня правоохоронці зняли Микитася з рейсу до Великої Британії.

    Того ж дня правоохоронці знову одягли електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася

    Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У жовтні 2019 року суд відправив його під варту з альтернативою застави у 80 мільйонів гривень.

    25 жовтня 2019 року за Микитася внесли заставу.

    Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась мав прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає і здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон.

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