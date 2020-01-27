Холодницький пояснив, чому екснардепа Микитася не випустили з України



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20 січня правоохоронці зняли Максима Микитася з рейсу до Великої Британії

Микитась заявив, що їде на лікування в Лондон, але прокурори засумнівалися у правдивості цієї інформації

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, чому екснародного депутата Максима Микитася зняли з літака і не випустили із країни, хоча у нього був дозвіл на виїзд.

«Перед виїздом ми отримали оперативну інформацію про те, що суть і мета поїздки, можливо, не відповідає заявленим, тому мною було прийнято рішення про скасування дозволу», - зазначив Холодницький в ефірі програми «Факти тижня» на телеканалі ICTV.

За словами глави САП, Микитась заявив, що їде на лікування в Лондон, але прокурори засумнівалися у правдивості цієї інформації.

«Є якісь терміни для лікування, за три-чотири дні, на які давався дозвіл, це неможливо», - додав Холодницький.

Як повідомлялось, 20 січня правоохоронці зняли Микитася з рейсу до Великої Британії.

Того ж дня правоохоронці знову одягли електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У жовтні 2019 року суд відправив його під варту з альтернативою застави у 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за Микитася внесли заставу.

Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась мав прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає і здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон.