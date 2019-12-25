Суд продовжив запобіжний захід екснардепу Микитасю



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У жовтні Максим Микитась вийшов під заставу у 5,5 мільйона гривень

Микитась має носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Крім того, він має утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як відомо, у жовтні суд відпустив колишнього народного депутата Максима Микитася під заставу у 5,5 мільйона гривень, а також зобов’язав його носити електронний браслет.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

Прокурори САП наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.