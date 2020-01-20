Правоохоронці знову наділи електронний браслет на ексдепутата Ради Микитася
Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії
Правоохоронці знову наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група «Воля народу»), підозрюваного в привласненні 82 млн держкоштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії, якому 20 січня було відмовлено у вильоті до Великої Британії. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.
«Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт», - сказав він.
Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії.
Він зазначив, що в документі про відмову на виїзд за кордон вказано тільки: «Звертайтеся на Володимирську, 26» (Держприкордонслужба).
Як повідомлялось, правоохоронці зняли Микитася з рейсу до Великої Британії.