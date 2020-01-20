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    Правоохоронці знову наділи електронний браслет на ексдепутата Ради Микитася

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    <span>Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень</span> - Правоохоронці знову наділи електронний браслет на ексдепутата Ради Микитася
    Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень

    Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії

    Правоохоронці знову наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група «Воля народу»), підозрюваного в привласненні 82 млн держкоштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії, якому 20 січня було відмовлено у вильоті до Великої Британії. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

    «Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт», - сказав він.

    Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії.

    Він зазначив, що в документі про відмову на виїзд за кордон вказано тільки: «Звертайтеся на Володимирську, 26» (Держприкордонслужба).

    Як повідомлялось, правоохоронці зняли Микитася з рейсу до Великої Британії.

    Держприкордонслужба паспорт адвокат Максим Микитась кордон
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