Правоохоронці знову наділи електронний браслет на ексдепутата Ради Микитася



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень

Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії

Правоохоронці знову наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група «Воля народу»), підозрюваного в привласненні 82 млн держкоштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії, якому 20 січня було відмовлено у вильоті до Великої Британії. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

«Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт», - сказав він.

Адвокат вважає абсурдною ситуацію з відмовою Мікітасю вилетіти до Велокої Британії.

Він зазначив, що в документі про відмову на виїзд за кордон вказано тільки: «Звертайтеся на Володимирську, 26» (Держприкордонслужба).

Як повідомлялось, правоохоронці зняли Микитася з рейсу до Великої Британії.