Скандал в Оборонпромі: НАБУ відкрило ще одну справу



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Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету

Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. Про це у вівторок, 5 березня, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.

«Відомості в ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами з керівників державної компанії «Укрспецекспорт», під час здійснення закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ також заявили, що наведені факти і листування між фігурантами оприлюднених трьох частин розслідування журналістів ГПУ в НАБУ ніколи не передавала.

Відзначимо, після виходу перших частин розслідування, НАБУ почали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Самі журналісти заявили, що правоохоронці не зверталися до них з приводу матеріалів розслідування.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

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