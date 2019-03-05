  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скандал в Оборонпромі: НАБУ відкрило ще одну справу

    • Розсилка
    Скандал в Оборонпромі: НАБУ відкрило ще одну справу

    Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету

    Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. Про це у вівторок, 5 березня, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook

    Читайте також

    «Відомості в ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами з керівників державної компанії «Укрспецекспорт», під час здійснення закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки», - йдеться в повідомленні. 

    У НАБУ також заявили, що наведені факти і листування між фігурантами оприлюднених трьох частин розслідування журналістів ГПУ в НАБУ ніколи не передавала. 

    Відзначимо, після виходу перших частин розслідування, НАБУ почали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

    Самі журналісти заявили, що правоохоронці не зверталися до них з приводу матеріалів розслідування.

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

     Читайте також: 
    Як купувати зброю під час війни
    Читайте також
    РНБО НАБУ військові військова техніка скандал розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ