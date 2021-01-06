Українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце

За словами Приходька, ВІПи платять за вакцину від 1 до 3 тисяч євро

Українські ВІПи та політики таємно вакцинуються вакциною виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Про це повідомив громадський дія Назар Приходько на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він розповів, що багатії вакцинуються в столичній приватній клініці Mediland, що розташована на Лук‘янівці за вулицею Маршала Рибалка, 11-б.

«Робить це вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від 18 до 20 доларів за штуку, то тут вона коштує від 1 до 3 тисяч євро! При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків», - написав він.

За словами блогера, ця клініка афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля МЕДЕС. «За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем у цій схемі», – додав Приходько.

Скріншот сторінки Назара Приходька

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Міністерство охорони здоров'я України не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу, але веде переговори щодо препарату зі США.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Вакцинація стартувала вже у 29 країнах. У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей.