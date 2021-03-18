Хто отримає український театральний «Оскар»? Премія «Гра» заявляє про рекордну кількість номінантів

Серед театральних регіонів за кількістю подань-заявок традиційно лідирує Київ

Оргкомітет всеукраїнського фестивалю-премії «Гра» (у культурному середовищі цей проєкт називають «українським театральним «Оскаром») підбив перші підсумки з подання заявок-пропозицій українських театрів на участь у всеукраїнській премії «Гра» – за підсумками драматичного 2020 року, який фактично паралізував роботу закладів культури через пандемію та карантинні обмеження.

Попри всі тривоги та напругу, українські театри виявили нечувану активність, і з урахуванням усіх своїх репертуарних проблем 2020 року (саме підсумки українського театрального 2020 року й будуть в об’єктиві «Гри»), запропонували на розгляд експертної ради премії майже 90 різножанрових сценічних проєктів. Що свідчить про творчу активність українських митців навіть в умовах карантину, локдауну, постійних метаморфоз у репертуарних афішах (заміни, переноси вистав тощо).

«За останній час авторитет фестивалю-премії «Гра» помітно зріс і зміцнився, тому українським театрам і важливо заявити на всю Україну про свої творчі пошуки, про оновлення репертуарних афіш. Принципово те, що є величезна кількість подань-заявок саме з театральних регіонів України. А їм, як відомо, в умовах карантинних обмежень було вдвічі важче виживати і працювати, ніж престижним столичним театрам. Втім, перед законами мистецтва театру рівні всі. Не випадково, що за підсумками театрального 2019 року чимало статуеток «Гри» отримали митці не тільки зі столиці, а із Сум, Львова, Івано-Франківську, Полтави, Одеси», – розповіла голова експертної ради фестивалю-премії «Гра» Ольга Стельмашевська.

Наразі оргкомітет «Гри» остаточно формує подання-заявки театрів, відповідно до певних номінацій. Таких номінацій, як і раніше, шість.

«За найкращу драматичну виставу» (велика сцена),

«За найкращу виставу камерної сцени»,

«За найкращу виставу для дітей»,

«За найкращу музичну виставу в жанрі опери/оперети/мюзиклу»,

«За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»,

«За найкращу пошуково-експериментальну виставу».

Попередньо можна сказати, що цьогоріч до номінації «Пошуково-експериментальні вистави» долучилися і спеціальні театральні проєкти, які в умовах карантину вдалося зафільмувати з долученням новітніх технологій, таким чином відповідаючи на теперішні «виклики часу».

Серед театральних регіонів за кількістю подань-заявок традиційно лідирує Київ. Столиця запропонувала на розгляд журі 36 проєктів. На другому місці Львів: 18 театральних проєктів.

Симптоматично, що серед заявок-поданих на «Гру» є чимало нових режисерських імен, що стверджують себе на українській сцені.

Звісно, є серед задіяних у новій «Грі» і «класики жанру»: Максим Голенко, Станіслав Жирков, Андрій Білоус, Іван Уривський, Тамара Трунова, Станіслав Мойсеєв, Олексій Кужельний, Євген Курман, Ігор Борис, Віктор Плоскіна, Роза Саркісян, Роман Григорів та Ілля Разумейко.

«Гра» традиційно триватиме в декілька етапів: формування лонг-листа і шорт-листа, перегляди вистави «наживо» (за теперішніх можливостей), святковий преміальний хеппі-енд у столиці в грудні 2021 року.

До складу експертної ради премії увійшли театрознавці, культурологи та журналісти з Києва, Харкова, Одеси і Львова.

Ініціатор та організатор фестивалю-премії «Гра» – Національна спілка театральних діячів України та персонально народний артист України, голова НСТДУ Богдан Струтинський.

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