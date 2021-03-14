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    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю

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    Віталіна Біблів &ndash; &laquo;Білка, яка прожила 100 років&raquo; - Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю

    Віталіна Біблів – «Білка, яка прожила 100 років»

    Віталіна Біблів, прима театру «Золоті ворота», мала справжній бенефіс цього вікенду

    Столичний театр «Золоті ворота» продовжує дивувати. Цими вихідними в ньому відбулися прем'єрні покази вистави «Білка, яка прожила 100 років». Режисер Стас Жирков поставив цей моноспектакль за п'єсою харків'янина Олега Михайлова. «Це і смішна, і трагічна історія. Якраз для такої актриси, як Віталіна Біблів, – із величезним діапазоном», – каже режисер Стас Жирков.

    Усе відбувається у Швеції. Йдеться про жінку, яка прожила 100 років. Вона розповідає про життя, батьків, дві війни. В неї був талант – вміла спілкуватися з особливими дітьми. Описує багатьох людей, яких доглядала…

    «Її життя – сентиментальна, затишна, весела і зворушлива історія тривалістю у 100 років. Вона довго шукала, кому ж довірити свої секрети. Шукала когось, хто зможе зрозуміти її, когось хто здатен розповісти її історію в театрі… І тепер вона говоритиме з вами зі сцени театру «Золоті ворота» голосом Віталіни Біблів, використовуючи її почуття гумору та фантазію».

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    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Театр, в якому поселилась «Білка». У столиці пройшла прем’єра дивовижного спектаклю
    Фото Театру «Золоті ворота»

    «Це нібито справжня історія Фрекен Бок, яку ми знаємо з історії про Малюка і Карлсона Астрід Ліндгрен. Якщо взяти історію Карлсона, то вона про хлопчика, який бачив якусь істоту Починається все з білок у стокгольмському парку Скансен. Як білка шукає горіхи, так наша героїня шукає кохання. І знаходить», – говорить режисер.

    Майже дві години глибоких емоцій на камерній сцені. Сміх, сльози, радість, печаль, іронія і співчуття… І бурхливі оплески в кінці.

    Глядач вірить актрисі, вірить її спогадам, переживанням… Вірить білці, яка прожила 100 років.

    «Білка, яка прожила 100 років»

    Автор: Олег Михайлов

    Режисер: Стас Жирков

    Сценографія: Олеся Головач

    Актриса: Віталіна Біблів

    Прем’єрні покази: 13, 14, 31 березня та 15 квітня 2021 року

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    Теги: культура Стас Жирков театр актриса
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