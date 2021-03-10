Скічко відкрив багатостраждальний театр у Черкасах (фото, відео)

Уперше після пожежі актори виступили на сцені театру в річницю народження Тараса Шевченка

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відкрив Черкаський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, який добудовували в межах програми «Велике будівництво». Уперше після пожежі актори виступили на сцені театру в річницю народження Тараса Шевченка.

«Дуже хочу, щоби наш театр у нових стінах став центром театрального життя на Черкащині. Щоби він народжував нових талановитих українських артистів», – повідомив Скічко на своїй сторінці в мережі Facebook.

На відкритті драмтеатру були вчителі, викладачі, лікарі, військові, волонтери, громадські й культурні діячі.

«Спасибі гостям, які до нас завітали: міністру розвитку громад та територій України Олексію Чернишову, заступнику міністра культури України Ростиславу Карандєєву, народним депутатам. Заслуженим артистам України, моїм друзям Ользі Сумській, Віталію Борисюку, художньому керівнику театру «Сузір’я» Олексію Кужельному. Спілці театральних діячів України», – написав Скічко.

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр – головна театральна сцена Черкаської області. Заснований 1933 року. Нинішню будівлю театру було урочисто відкрито 1 вересня 1965 року.

1 липня 2015 року у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа. Вогнем було знищено 300 кв.м зали і 200 кв.м покрівлі. Шість років не могли здати в експлуатацію приміщення театру.