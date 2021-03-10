  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скічко відкрив багатостраждальний театр у Черкасах (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Скічко з дружиною - Скічко відкрив багатостраждальний театр у Черкасах (фото, відео)
    Олександр Скічко з дружиною
    Фото: Олександр Скічко/Facebook

    Уперше після пожежі актори виступили на сцені театру в річницю народження Тараса Шевченка

    Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відкрив Черкаський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, який добудовували в межах програми «Велике будівництво». Уперше після пожежі актори виступили на сцені театру в річницю народження Тараса Шевченка.

    «Дуже хочу, щоби наш театр у нових стінах став центром театрального життя на Черкащині. Щоби він народжував нових талановитих українських артистів», – повідомив Скічко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Скічко відкрив багатостраждальний театр у Черкасах (фото, відео)
    Скічко відкрив багатостраждальний театр у Черкасах (фото, відео)

    На відкритті драмтеатру були вчителі, викладачі, лікарі, військові, волонтери, громадські й культурні діячі.

    «Спасибі гостям, які до нас завітали: міністру розвитку громад та територій України Олексію Чернишову, заступнику міністра культури України Ростиславу Карандєєву, народним депутатам. Заслуженим артистам України, моїм друзям Ользі Сумській, Віталію Борисюку, художньому керівнику театру «Сузір’я» Олексію Кужельному. Спілці театральних діячів України», – написав Скічко.

    Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр – головна театральна сцена Черкаської області. Заснований 1933 року. Нинішню будівлю театру було урочисто відкрито 1 вересня 1965 року.

    1 липня 2015 року у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа. Вогнем було знищено 300 кв.м зали і 200 кв.м покрівлі. Шість років не могли здати в експлуатацію приміщення театру.

    Читайте також: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка
    Теги: Черкаси театр Черкащина Facebook актор Олександр Скічко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies