Цьогорічну церемонію «Оскар» перенесли через коронавірус

Період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня

Американська кіноакадемія перенесла церемонію вручення премії «Оскар» на квітень 2021 року.

Про це повідомляється у Twitter академії.

Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таким чином, буде продовжено дедлайн для подачі фільмів на премію.

Так, період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня.

Також перенесли й відкриття будівлі Музею кіноакадемії — на 30 квітня 2021-го (із запланованого 14 грудня 2020 року).

