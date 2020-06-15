Цьогорічну церемонію «Оскар» перенесли через коронавірус
Період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня
Американська кіноакадемія перенесла церемонію вручення премії «Оскар» на квітень 2021 року.
Про це повідомляється у Twitter академії.
Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Таким чином, буде продовжено дедлайн для подачі фільмів на премію.
Так, період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня.
Також перенесли й відкриття будівлі Музею кіноакадемії — на 30 квітня 2021-го (із запланованого 14 грудня 2020 року).
It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020
Here's what else you need to know:
- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021
- Nominations will be announced on March 15, 2021
- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k
Музей кіноакадемії має стати провідною установою світу, присвяченою світовому кінематографу. Будівлю музею, яку спроєктував відомий італійський архітектор Ренцо Піано, відкриють у Лос-Анжелесі.
Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.
Зазначається, що раніше кількість фільмів була різною, але з 2009 року брати участь могли не більше 10 стрічок — можна було менше.
Так, у 2019 році на нагороду претендували вісім фільмів, у 2018 і 2020 — по дев’ять.
Нагадаємо, цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».
Президент США Дональд Трамп розкритикував вручення головного призу церемонії «Оскар» фільму південнокорейського режисера Пон Чжун Хо «Паразити».