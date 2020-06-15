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    Цьогорічну церемонію «Оскар» перенесли через коронавірус

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    Церемонія &laquo;Оскар&raquo; відбудеться у квітні 2021 року - Цьогорічну церемонію «Оскар» перенесли через коронавірус
    Церемонія «Оскар» відбудеться у квітні 2021 року

    Період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня

    Американська кіноакадемія перенесла церемонію вручення премії «Оскар» на квітень 2021 року.

    Про це повідомляється у Twitter академії.

    Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    Таким чином, буде продовжено дедлайн для подачі фільмів на премію.

    Так, період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня.

    Також перенесли й відкриття будівлі Музею кіноакадемії — на 30 квітня 2021-го (із запланованого 14 грудня 2020 року).

    Музей кіноакадемії має стати провідною установою світу, присвяченою світовому кінематографу. Будівлю музею, яку спроєктував відомий італійський архітектор Ренцо Піано, відкриють у Лос-Анжелесі.

    Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

    Зазначається, що раніше кількість фільмів була різною, але з 2009 року брати участь могли не більше 10 стрічок — можна було менше.

    Так, у 2019 році на нагороду претендували вісім фільмів, у 2018 і 2020 — по дев’ять.

    Нагадаємо,  цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити». 

    Президент США Дональд Трамп розкритикував вручення головного призу церемонії «Оскар» фільму південнокорейського режисера Пон Чжун Хо «Паразити».

    США музей Twitter фільм Оскар коронавірус
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