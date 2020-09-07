Голлівудський актор Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером



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Шелестюк - бронзовий призер Олімпіади-2012 Instagram Шелестюка

Шелестюк не знає гіркоти поразок у професійній кар’єрі

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк в Каліфорнії провів тренування зі знаменитим голлівудським актором Міккі Рурком.

Після серії махів руками від Тараса Шелестюка Міккі Рурк зупинив спаринг, вставши перед українцем на коліно. Однак Шелестюк не став з цього приводу зазнаватися, заявивши, що американець легенда, а не він.

«Порухалися в рингу з відомим актором Міккі Рурком. Якщо хто не в курсі, то Міккі був професійним боксером, провів близько 10 профі-боїв і любить цей вид спорту. Поважаю тебе, легенда, і дякую за підтримку», - написав в Instagram Шелестюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAS (@tarasshelestyuk) 6 Сен 2020 в 10:32 PDT

Примітно, що свій останній поєдинок Шелестюк, який має 18 перемог і жодної поразки, провів 31 січня, коли здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероною.

Додамо також, номінант на премію «Оскар» Рурк серйозно займався боксом і в 1991-94 роках провів вісім боїв на професійному рингу, ні разу при цьому не програвши (чотири перемоги нокаутом, дві - рішенням суддів і дві нічиї).