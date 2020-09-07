  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голлівудський актор Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером

    • Розсилка
    Шелестюк - бронзовий призер Олімпіади-2012 - Голлівудський актор Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером
    Шелестюк - бронзовий призер Олімпіади-2012
    Instagram Шелестюка

    Шелестюк не знає гіркоти поразок у професійній кар’єрі

    Непереможний український боксер Тарас Шелестюк в Каліфорнії провів тренування зі знаменитим голлівудським актором Міккі Рурком.

    Після серії махів руками від Тараса Шелестюка Міккі Рурк зупинив спаринг, вставши перед українцем на коліно. Однак Шелестюк не став з цього приводу зазнаватися, заявивши, що американець легенда, а не він.

    «Порухалися в рингу з відомим актором Міккі Рурком. Якщо хто не в курсі, то Міккі був професійним боксером, провів близько 10 профі-боїв і любить цей вид спорту. Поважаю тебе, легенда, і дякую за підтримку», - написав в Instagram Шелестюк.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от TARAS (@tarasshelestyuk)

    Примітно, що свій останній поєдинок Шелестюк, який має 18 перемог і жодної поразки, провів 31 січня, коли здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероною.

    Додамо також, номінант на премію «Оскар» Рурк серйозно займався боксом і в 1991-94 роках провів вісім боїв на професійному рингу, ні разу при цьому не програвши (чотири перемоги нокаутом, дві - рішенням суддів і дві нічиї).

    Читайте також: Найбільш високооплачуваний актор світу разом із сім’єю перехворів коронавірусом.
    бокс Міккі Рурк актор Тарас Шелестюк Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ