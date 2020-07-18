Серіал «Чорнобиль» узяв сім нагород премії BAFTA TV



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Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород

Нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесене через пандемію коронавірусу

Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород премії BAFTA TV.

Список усіх переможців і нагород можна подивитися на сайті премії.

«Чорнобиль» був відзначений у 14 категоріях, у тому числі і як «Найкращий міні-серіал». З них багатосерійна драма взяла рівно половину – сім нагород: за режисуру, операторську роботу, музику, монтаж, костюми, роботу художника, звук.

Як відомо, нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесене через пандемію коронавірусу. Через неї ж церемонію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь. Другу частину нагород вручатимуть 31 липня.

Як повідомлялося, нагородження премією Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв поділили на дві частини: нагороди за найкращі кінофільми (так званий британський Оскар) тепер вручають взимку, а премії за досягнення в галузі ТБ (британська версія Еммі) вручають у липні.

Нагадаємо, фільм про Голодомор польської режисерки Агнєшки Голланд «Ціна правди», який у французькому кінопрокаті отримав назву «Тінь Сталіна» очолив рейтинги у Франції наприкінці червня.

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