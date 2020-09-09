«Оскар» змінить вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію



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З 2024 року фільм, який хоче претендувати на номінацію «Найкращий фільм», має відповідати щонайменше двом новим критеріям

Чотири нові критерії будуть стосуватися різноманіття серед акторів та знімальної групи

Американська кіноакадемія представила нові критерії для фільмів, що претендуватимуть на номінацію «Найкращий фільм». Про це йдеться на сайті премії.

Зазначається, що нові вимоги будуть стосуватися різноманіття серед акторів та знімальної групи.

Що пропонують:

принаймні одну з головних або другорядних ролей має грати представник расової меншини: азієць, афроамериканець, латиноамериканець, корінні американців, жителі Аляски або інші недостатньо представлені етнічні меншини,

щонайменше 30% акторів другого плану мають бути жінками, представниками расової чи етнічної меншини, ЛГБТК+, людьми з інвалідністю,

сюжет має бути направлений на висвітлення групи, яка мало представлена: жінки, расові чи етнічні меншини, ЛГБТК+, люди з інвалідністю,

у команді, яка працює над фільмом, повинні бути представники різних етнічних груп. Це стосується стажерів, креативного керівництва, відділу PR тощо.

«З 2024 року фільм, який хоче претендувати на номінацію «Найкращий фільм», має відповідати щонайменше двом новим критеріям. Для інших номінацій правила не змінюють», – йдеться у повідомленні.

«Оскар» регулярно критикують за відсутність різноманіття. Наприклад, за відсутність у номінації «Найкращий режисер» серед жінок, як це було на цьогорічній премії або за не представленість темношкірих акторів у номінаціях.

Академія пообіцяла збільшити кількість жінок та представників інших меншин у комітеті, що голосує за фільми та акторів-номінантів.

Нещодавно Академія запросила понад 800 нових членів комітету, серед них 45% жінки та 36% не білі.

Як повідомлялося 14 червня, український Оскарівський комітет оголосив нові дати відбору фільмів.

Церемонія нагородження кінопремії «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу. Вона має відбутися 25 квітня 2021 року.

Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

Нагадаємо, цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».