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    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)

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    &laquo;За&raquo; документ проголосували 289 народних депутатів - Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    «За» документ проголосували 289 народних депутатів

    За бюджет-2021 голосували «Слуга народу» ─ 225 голосів, «Довіра» ─ 20 голосів, «За майбутнє» ─ 21 голос, «Батьківщина» ─ 12 голосів та позафракційні ─ 11 голосі

    Верховна Рада сьогодні, 15 грудня, прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік.

    «За» документ проголосували 289 народних депутатів.

    • «Слуга народу» ─ 225 голосів
    • «Довіра» ─ 20 голосів
    • «За майбутнє» ─ 21 голос
    • «Батьківщина» ─ 12 голосів
    • позафракційні ─ 11 голосів.

    Фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа «За життя» не віддали жодного голосу.

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    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
    Хто проголосував за бюджет-2021 (список)

    Нагадаємо, 5 листопада за проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні проголосували 275 парламентаріїв:

    «Слуга народу» – 209,
    «Довіра» – 20,
    «Батьківщина» – 19,
    «За майбутнє» – 16,
    «Позафракційні» – 11.

    Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

    Нагадаємо, 5 листопада під час голосування за законопроєкт про бюджет у першому читанні: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського.

    Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність бюджет закон фракція За майбутнє
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