Хто проголосував за бюджет-2021 (список)
За бюджет-2021 голосували «Слуга народу» ─ 225 голосів, «Довіра» ─ 20 голосів, «За майбутнє» ─ 21 голос, «Батьківщина» ─ 12 голосів та позафракційні ─ 11 голосі
Верховна Рада сьогодні, 15 грудня, прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік.
«За» документ проголосували 289 народних депутатів.
- «Слуга народу» ─ 225 голосів
- «Довіра» ─ 20 голосів
- «За майбутнє» ─ 21 голос
- «Батьківщина» ─ 12 голосів
- позафракційні ─ 11 голосів.
Фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа «За життя» не віддали жодного голосу.
Нагадаємо, 5 листопада за проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні проголосували 275 парламентаріїв:
«Слуга народу» – 209,
«Довіра» – 20,
«Батьківщина» – 19,
«За майбутнє» – 16,
«Позафракційні» – 11.
Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.
Нагадаємо, 5 листопада під час голосування за законопроєкт про бюджет у першому читанні: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського.