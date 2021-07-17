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    Фахівець розповів, як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу

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    Від зайвих покупок можуть врятувати походи в магазин виключно зі списком необхідного - Фахівець розповів, як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу

    Від зайвих покупок можуть врятувати походи в магазин виключно зі списком необхідного

    Фото з відкритих джерел

    Маркетологам вдається впливати на всі органи чуття. У результаті покупці витрачають зайві гроші

    Пішли в магазин за молоком і хлібом, а вийшли з повним кошиком продуктів – така ситуація знайома багатьом. А все через акції, яскраві цінники та навіть розташування товарів у залі. Сучасний маркетинг впливає на всі наші органи чуття – в результаті ми купуємо все більше і більше, навіть не звертаючи уваги на постійно зростаючі ціни. До яких хитрощів вдаються маркетологи, читайте далі.

    Перша пастка – візки для покупок. Ми часто беремо їх, навіть якщо збираємося купити тільки морозиво і воду – адже котити зручніше, ніж нести в руках. В результаті покупець намагається підсвідомо заповнити візок.

    Не все так просто і зі звичайними кошиками. Їхня форма спеціально призначена для того, щоб людина купила якомога більше. Ближче до покупця кошик ширший, а далі – вузький, тому здається, що продуктів у ньому небагато.

    Ще одна хитрість – запах хліба по всьому супермаркету.

    «Запах свіжого хліба провокує людину поїсти і попити. Ми заходимо, відчуваємо запах хліба, а там кулінарія – і сам Бог велів накупити їжі!» – пояснює маркетологиня Вікторія Єсауленко.

    Інший варіант – запах кави. Причому найчастіше пахне взагалі не кава – маркетологи активно використовують штучні ароматизатори, щоб покупці захотіли придбати якийсь продукт.

    Якщо не спрацювали аромати, точно спрацює розташування продуктів. Їх ніколи не розміщують у випадковому порядку.

    «Часто в супермаркетах на входах розташовані фрукти і овочі. Чому так? Тому що людина заходить і бачить: здорове харчування, бере собі овочі і відчуває, що вона молодець. А раз вона вже взяла помідори і яблука, то тепер може купити і чипси», – говорить Єсауленко.

    Крім того, на прилавках, на яких добре видно товар, зазвичай розміщують найдорожчі продукти.

    Від зайвих покупок можуть врятувати походи в магазин виключно зі списком необхідного. Але і це часом не спрацьовує, тому що є акції та знижки. Вони змушують покупця переглянути свої плани і купити те, що він і не розраховував брати.

    Фінансовий радник Любомир Остапів рекомендує дотримуватися кількох правил, щоб не витрачати зайві гроші:

    • мати список запланованих покупок;
    • не йти в продуктовий магазин на голодний шлунок;
    • не йти в магазин в поганому настрої;
    • розглядати покупку продуктів не як метод боротьби зі стресом, а просто як необхідну для виживання дію.

    Серед дієвих порад є ще одна – брати з собою рівно стільки готівки, скільки необхідно на покупку продуктів зі списку.

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    Теги: гроші продукти ціни магазин харчування овочі фрукти
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    Фахівець розповів, як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу