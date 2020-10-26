Українці інвестували в сонячні панелі майже 560 млн євро



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У III кварталі 2020 року ще майже дві тисячі сімей стали незалежними

Півмільярда доларів було інвестовано українцями в сонячні панелі за останні роки

Жителі України з 2015 року інвестували в сонячні панелі близько 560 мільйонів євро. З кожним роком кількість домогосподарств, які переходять на «чисту» енергію, зростає. Так, у III кварталі 2020 року ще майже дві тисячі сімей стали незалежними, повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

«Таким чином, кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, зросла на 8% і склала 27 623», – йдеться в повідомленні.

Найбільше станцій встановлено в Дніпропетровській області – близько чотирьох тисяч загальною потужністю 102,73 МВт.

«За нашими оцінками, починаючи з 2015 року, домогосподарства інвестували в сонячні панелі близько 560 мільйонів євро. Це внесок у власну енергонезалежність та автономність, а також у розвиток масштабного українського ринку послуг та обладнання в «зеленій» енергетиці», – підкреслив в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Нагадаємо, що сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин .