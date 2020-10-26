  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Українці інвестували в сонячні панелі майже 560 млн євро

    • Розсилка
    У III кварталі 2020 року ще майже дві тисячі сімей стали незалежними - Українці інвестували в сонячні панелі майже 560 млн євро
    У III кварталі 2020 року ще майже дві тисячі сімей стали незалежними

    Півмільярда доларів було інвестовано українцями в сонячні панелі за останні роки

    Жителі України з 2015 року інвестували в сонячні панелі близько 560 мільйонів євро. З кожним роком кількість домогосподарств, які переходять на «чисту» енергію, зростає. Так, у III кварталі 2020 року ще майже дві тисячі сімей стали незалежними, повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

    «Таким чином, кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, зросла на 8% і склала 27 623», – йдеться в повідомленні.

    Найбільше станцій встановлено в Дніпропетровській області – близько чотирьох тисяч загальною потужністю 102,73 МВт.

    «За нашими оцінками, починаючи з 2015 року, домогосподарства інвестували в сонячні панелі близько 560 мільйонів євро. Це внесок у власну енергонезалежність та автономність, а також у розвиток масштабного українського ринку послуг та обладнання в «зеленій» енергетиці», – підкреслив в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

    Нагадаємо, що сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин .

    українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies