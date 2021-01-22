Машини, що «їдять» сніг: як у Києві працюють унікальні комплекси (відео)

У Києві працюють дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD»

У Києві працюють дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD»

Кожен комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину

У Києві під час і після інтенсивних снігопадів працюють сучасні мобільні снігоплавильні комплекси.

В Україні всього дві таких установки й обидві вони в Києві.

Столиця два роки тому придбала дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD» виробництва Канади. Такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. При розтопленні снігу воду очищають від сміття, а також нафтопродуктів.

Як працюють комплекси, дивіться у сюжеті ДжеДАІ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завдяки такій спецтехніці місто економить гроші на пальному і швидше вирішує проблему «ліквідації» снігу.