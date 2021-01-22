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    Машини, що «їдять» сніг: як у Києві працюють унікальні комплекси (відео)

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    <span lang="UK">У Києві працюють дві мобільних снігоплавильних установки &laquo;Trecan 60-PD&raquo;&nbsp;</span> - Машини, що «їдять» сніг: як у Києві працюють унікальні комплекси (відео)
    У Києві працюють дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD» 
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Кожен комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину

    У Києві під час і після інтенсивних снігопадів працюють сучасні мобільні снігоплавильні комплекси.

    В Україні всього дві таких установки й обидві вони в Києві.

    Столиця два роки тому придбала дві мобільних снігоплавильних установки «Trecan 60-PD» виробництва Канади. Такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. При розтопленні снігу воду очищають від сміття, а також нафтопродуктів.

    Як працюють комплекси, дивіться у сюжеті ДжеДАІ.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завдяки такій спецтехніці місто економить гроші на пальному і швидше вирішує проблему «ліквідації» снігу.

    Теги: Київ технології снігопад негода
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