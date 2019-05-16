IFC вперше випустила облігації у гривнях на 1,35 млрд



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Посередником у випуску облігацій стали Bank of America Merrill Lynch та Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до переліку інституцій Світового банку, вперше випустила гривневі облігації на суму 1,35 млрд грн.

Про це в четвер повідомляє FinClub.

Зазначається, що облігації IFC випустила ще 13 травня. Посередником у випуску стали Bank of America Merrill Lynch та Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

За даними цінними паперами нараховуватиметься відсоток у розмірі 15,75%. Термін обігу облігацій - 1 рік.

Як зазначають ЗМІ, це перший подібний випуск боргових цінних паперів структурою Світового банку. Міжнародні фінансові організації мають високий кредитний рейтинг, через що цінні папери, які вони випускають, мають вкрай низький ризик. Випустивши облігації у гривні, IFC допоможе Україні залучити валютні кошти, адже для того, щоб придбати облігацію, потрібно спершу обміняти долари на гривні.