Єврокомісія оштрафувала п’ять банків на мільярд євро



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Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan та MUFG, відомий як Bank of Tokyo-Mitsubishi та Банк UBS оштрафували

Порушення були допущені в обмінних операціях із залученням низки валют

Єврокомісія ухвалила рішення накласти штрафні санкції на загальну суму понад мільярд євро на п'ять відомих міжнародних банків, викритих у махінаціях та змові на валютному ринку.

Таку заяву на прес-конференції у Брюсселі зробив речник Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

«Сьогодні Європейська комісія оштрафувала п’ять банків на суму більше мільярда євро за участь у двох картелях, які мають відношення до спотового обміну іноземних валют з використанням 11 головних валют. П’ять банків – це Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan та MUFG, відомий як Bank of Tokyo-Mitsubishi. Банк UBS також брав участь у цьому картелі, але не був оштрафований, оскільки розкрив існування картелю для Єврокомісії. Це рішення ще раз демонструє, що Єврокомісія не буде толерувати змови у будь-якому секторі фінансового ринку», - зазначив речник Єврокомісії.

Як ідеться у роз’ясненні ЄК, порушення були допущені в обмінних операціях із залученням таких валют як євро, британський фунт, японська єна, швейцарський франк, долари США, Канади, Нової Зеландії та Австралії, крони Данії, Швеції та Норвегії.

Стосовно цих зловживань Єврокомісія прийняла два окремих рішення.

Перше рішення - стосовно картелю під назвою “ Forex - тристоронній банановий спліт ”, яким накладено штрафів на загальну суму у 811 млн 197 тис. євро на банки Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup та JPMorgan.

Друге рішення стосується ще одного картелю – так званого «Forex - Ессекс Експрес», цим рішенням накладено штраф у 257 млн 682 тис. євро на банки Barclays, RBS та MUFG Bank.

«Foreign Exchange», або “Forex”, - це система валютного обміну, яка має справу також з торгівлею валютами. Коли кампанії мають справу з необхідністю обміняти одну валюту на іншу у великих обсягах, вони, як правило, здійснюють це з використанням трейдерів “Forex”. Серед головних користувачів цієї системи – розпорядники активів, пенсійні та соціальні фонди, великі компанії та інші банки.

Розслідування Єврокомісії виявило, що деякі з торгівців валютою, які працюють у системі “Forex”, обмінювалися чутливою інформацією та торгівельними планами, координували власні торгівельні стратегії в онлайні з використанням спеціалізованих професійних чатів. Ця інформація стосувалася великих замовлень від споживачів, цінових позицій і факторів ринкового ризику, інших деталей торгівельних операцій.

Така змова надавала торгівцям можливість приймати упереджені торгівельні рішення стосовно того, коли і за яким курсом торгувати валютами, які вони мають у власному валютному портфоліо.

Джерело: Укрінформ