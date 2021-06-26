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    Ілон Маск розпродав нерухомість і оселився в халупі

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    Новий будинок Маска складається з блоків швидко споруджуваного житла - Ілон Маск розпродав нерухомість і оселився в халупі

    Новий будинок Маска складається з блоків швидко споруджуваного житла

    Фото з відкритих джерел

    «Мій основний будинок – це халупа на «Зоряній базі». Це досить круто» – Маск

    Мультимільярдер Ілон Маск розпродав нерухомість і переїжджає в збірний будиночок за 50 тисяч доларів на території своєї космічної компанії SpaceX. Про це підприємець розповів в Twitter.

    Новий будинок підприємця складається з блоків швидко споруджуваного житла, площа його становить 400 квадратних футів (37 метрів2), і Маск назвав це приміщення своїм основним і єдиним будинком. «Мій основний будинок – це буквально халупа за півсотні тисяч доларів в Бока-Чіка, на «Зоряній базі», який я орендую у SpaceX. Це досить круто», – написав він у Twitter.

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    Раніше засновник і глава компаній Tesla, SpaceX, Boring company в Twitter-акаунті повідомив про намір продати останній будинок в США, який належить йому, який дотепер здавався в оренду. Маск був радий, що будинок перейде в розпорядження великої родини. А 9 червня він заявив, що позбувся всіх будинків, за винятком одного в районі затоки Сан-Франциско. Розпродавати будинку Маск почав в травні 2020 року. Він збирався залишити в активі тільки акції компанії, а майно продати.

    Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.

    До слова, Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни.

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    Теги: США нерухомість Tesla Ілон Маск SpaceX будинок майно
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    Ілон Маск розпродав нерухомість і оселився в халупі