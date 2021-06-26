Ілон Маск розпродав нерухомість і оселився в халупі
Новий будинок Маска складається з блоків швидко споруджуваного житла
«Мій основний будинок – це халупа на «Зоряній базі». Це досить круто» – Маск
Мультимільярдер Ілон Маск розпродав нерухомість і переїжджає в збірний будиночок за 50 тисяч доларів на території своєї космічної компанії SpaceX. Про це підприємець розповів в Twitter.
Новий будинок підприємця складається з блоків швидко споруджуваного житла, площа його становить 400 квадратних футів (37 метрів2), і Маск назвав це приміщення своїм основним і єдиним будинком. «Мій основний будинок – це буквально халупа за півсотні тисяч доларів в Бока-Чіка, на «Зоряній базі», який я орендую у SpaceX. Це досить круто», – написав він у Twitter.
Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.
До слова, Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни.