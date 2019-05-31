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    Імпічмент президента. Експерт оцінила законопроект від Зеленського

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    Імпічмент президента. Експерт оцінила законопроект від Зеленського
    Фото: Прес-служба президента України

    Експерт Юлія Кириченко проаналізує проект Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент), внесений Володимиром Зеленським

    31 травня в прес-центрі «Главкому» проходить прес-конференція на тему: «Імпічмент президенту. Який механізм?».

    Запрошені гості: Юлія Кириченко, юрист-конституціоналіст, член правління Центру політико-правових реформ на громадських засадах, керівник проектів з питань конституційного права, член Ради Реанімаційного пакета реформ, яка проаналізує питання імпічменту президента, як можливість перетворити на процедуру, оцінка проекту Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент), внесеним президентом України.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент президента.

    Проект Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) було опубліковано на сайті парламенту. Законопроект пропонує окрему процедуру імпічменту, зокрема, передбачає порядок його ініціювання, створення та діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії.

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