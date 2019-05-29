Зеленський вніс у Раду закон про імпічмент



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Зеленський нагадав депутатам, що у парламенті вже лежить законопроект про зняття депутатської недоторканності, тому було б чесно проголосувати за два законопроекти разом

Усунення президента з посади за процедурою імпічменту має бути окремим законопроектом, - представник президента у Верховній раді Руслан

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня 2019 року, вніс на розгляд Верховної ради законопроект про імпічмент президента. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, усунення президента з посади за процедурою імпічменту має бути окремим законопроектом.

«До Верховної ради подано законопроект про усунення президента з поста - імпічмент. Обіцянка яка була дана - виконана... Такого законопроекту як у нас немає», - заявив Стефанчук.

Також представник голови держави у парламенті нагадав про необхідність прийняття закону про скасування недоторканності нардепів.

«Разом з цим законопроектом до Верховної ради вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб парламент не забув, що у нього лежить проект, яким скасовується депутатська недоторканість. Це було б чесно, якби ми разом провели ці два проекти», - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 травня, Зеленський поїхав на шахту, де загинули гірники.

Нагадаємо, лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький розкритикував рішення новоспеченого президента Володимира Зеленського про повернення українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі.