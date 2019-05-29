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    Оприлюднено текст законопроекту Зеленського про імпічмент

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    Оприлюднено текст законопроекту Зеленського про імпічмент

    Проект закону про імпічмент зареєстрований 29 травня

    Проект Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент), поданий до Ради Володимиром Зеленським опубліковано на сайті парламенту.

    Законопроект пропонує окрему процедуру імпічменту, зокрема, передбачає порядок його ініціювання, створення та діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії.

    Так, згідно з законопроектом, підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

    У випадку включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про усунення президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

    У законопроекті вказано, що постанова Верховної Ради про усунення президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про її прийняття.

    З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового президента України обов'язки президента України виконує голова Верховної Ради.

    Крім того, у законопроекті вказані правові наслідки усунення президента України з поста в порядку імпічменту, а також вказаний порядок припинення процедури імпічменту.

     

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